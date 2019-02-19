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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘elma tanzimi’ne kamu kurumu önerisi

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyetinden dolayı tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum.

19 Şubat 2019 Salı 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘elma tanzimi’ne kamu kurumu önerisi

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyetinden dolayı tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Tanzim satışlara ek olarak Isparta’da üretilen elmamızın, okullar ve hastaneler başta olmak üzere kamu kurumlarında da dağıtılabileceği önerisinin değerlendirilmesini diliyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta Mitingi’nde müjdelediği, kentteki soğuk hava depolarında bulunan yaklaşık 400 bin ton elmanın tanzim satışı açıklamasına destek veren Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmanın en az 1.5 lira bandında tanzim edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, çiftçinin ancak bu şekilde rahatlatılabileceğini ve tanzimin yanında ihracat teşviki verilmesini istedi. Başkan Selçuk ayrıca, fahiş fiyatlı elma satışlarında fırsatçıların ticaret müdürlüklerine bildirilmesinin insani görev olduğunu söyledi.



“Elma yiyin obez olmayın” tavsiyesi


Elmanın sağlık açısından da faydalı ve Obeziteye karşı tavsiye edilen bir meyve olduğunu dikkat çekerek açıklamalarını sürdüren Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Günde bir elma yiyin, obez olmayın” tavsiyesinde bulundu.



Elmaya, tanzimin yanında ihracat teşviki istiyorlar


Isparta soğuk hava depolarında stokta bulunan 400 bin tonluk elmanın tanzim satışlarının yanı sıra ihracat konusunda da teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Isparta elmamıza ihracat teşviki istiyoruz. Çin, Irak, - Hindistan gibi yurt dışındaki birçok ülke ile yapılan ticaret anlaşmalarında elmamızın da yer almasını talep ediyoruz. Tanzim ile ülkemizdeki fahiş fiyat uygulamalarına son verilerek, ihracat yapılara hem ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur, hem de çiftçilerimiz mağdur olmamış olur” diye konuştu.



“Çiftçiyi en az 1.5 lira rahatlatır”


Elma fiyatı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde öngördüğü 1 liranın çiftçiyi tatmin etmeyeceğini, üretim giderlerinin karşılanması adına en az 1.5 lira olması gerektiğini aktaran Başkan Selçuk, “Şu anda elma için istenilen rakam en az 1.5 lira. Açıklanan 1 lira düşük gelir, çünkü, üretim maliyetleri ve giderler ortada. Tanzim satışlar için elmalar 1.5 lira bandında yapılırsa çiftçimiz ancak böyle rahatlatılmış olur” şeklinde konuştu.



“Elma piyasası bu yüzden çöküyor”


Elmanın hali hazırda toptan fiyatının 1 - 1.20 lira bandında olduğunu değerlendirerek, fırsatçıların yüzde binlere varan haksız kazanç elde ettiğine dikkat çeken Başkan Selçuk, “Isparta elmamız şu anda 1-1.20 liradan çıkıyor. Ancak, İstanbul ve Ankara’da baktığımız zaman, 7 - 8 veya 11 lira arasında etiket fiyatlarının olduğunu görüyoruz. Vatandaş bu yüzden elma alamıyor ve elma piyasası da büyük ölçüde bu yüzden çöküyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; ‘Fırsatçılara fırsat vermeyelim, üreticimize - çiftçimize sahip çıkalım’. Stokçu ve ambarcılara fırsat tanımayalım, ucuz alınan malı pahalıya satın almayalım” ifadelerini kullandı.



“Bu, insani bir görevdir”


Başkan Selçuk son olarak, fırsatçı fiyat uygulamaları ile karşılaşıldığında ise suiistimallerin Ticaret il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edilerek. Bildirilmesi gerektiğini ifade etti. Selçuk, bunun insani ve bir vatandaşlık görevi olduğunu iletti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:39
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