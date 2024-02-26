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Sosyal Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video klip! İzlenme rekoru kırdı
Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video klip! İzlenme rekoru kırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 23:23:00 - 2024-02-26 23:26:23

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 70’inci yaş gününe özel bir klip paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe uyarlanan Müslüm Gürses’in "Seni Yazdım Kalbime" şarkısının kullanıldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Başkan Kabaktepe, videoyu sosyal medya hesabından

Osman Nuri Kabaktepe paylaşamına, "Yetmiş yıl önce İstanbul’da filizlenen büyük çınardan aldığımız ilhamla, eser ve hizmet siyasetini Murat Kurum ile 1 Nisan’da İstanbul’a yeniden getireceğiz. Türkiye gibi İstanbul da “Seni Yazdım Kalbime” diyor." mesajını ekledi.

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