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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram harçlığı verdiği küçük kızın sözleri gündem oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram harçlığı verdiği küçük kızın sözleri gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-23 22:17:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs öncesi yaptığı ziyaretlerde seçim otobüsünden çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Erdoğan ile 200 TL verdiği küçük bir kızın diyaloğu sosyal medyayı sarstı.

Türkiye 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere kilitlenirken, cumhurbaşkanı adayları da yurt içindeki ziyaretlerini sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı bir ziyarette çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

"Onlar seccadeye basıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim otobüsü içerisinde 200 TL verdiği bir küçük kızla olan diyaloğu dikkat çekti. Erdoğan'ın yanına gelen kız, "Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim" dedi.

"Oy yerim ben seni"

Bunun üzerine Erdoğan ise "Oy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor" diyerek çocuğa sarıldı.

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