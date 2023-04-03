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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından ikinci kişi olacak! Togg'u yarın teslim alıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından ikinci kişi olacak! Togg'u yarın teslim alıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-03 16:31:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından ikinci kişi olacak! Togg'u yarın teslim alıyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yarın teslim edilecek.

Aliyev, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi olacak.

Aliyev, yarın başkent Bakü’de düzenlenecek törenle aracını teslim alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın aracın anahtarını Aliyev’e takdim etmesiyle başlayacak tören, Bakan Varank ve Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın Aliyev’i Togg’un teknik özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve Aliyev’in aracı kullanmasıyla sona erecek.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg’un 'T10X' modelinin ilk sahipleri yapılan çekilişle geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Otomobil için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından 20 bin kişi yerli otomobilin sahibi olduğu açıklanmıştı.

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Yorumlar

Litrelik

Günde 1 araç mi teslim ediyorlar?

NIHAT GUNER

Onceleri TOGG yok Italya'dan getiriliyor iddasini yaptiniz. Arabanin gercek oldugunu anlayinca, calisiyor mu demeye basladiniz. Yakinda herkez yolda surdugunu gorunce, BIZE YOK MU? demeye baslarsiniz !!!!!
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