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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dolar yeniden düşüşe geçti!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dolar yeniden düşüşe geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı canlı yayında ekonomiye ilişkin açıklamaları sonrası dolar kuru yeniden düşüşe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 21:53:00 - 2021-12-24 22:33:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dolar yeniden düşüşe geçti!

Dolardaki düşüş devam ediyor. Dolar kuru 10 TL seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise 690 TL’de işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte dolar kuru düşüşe geçti.

10.69 TL seviyesinde işlem görüyor

Dolar kuru 21:40 sıralarında 10.69 TL seviyesinde işlem görüyor.

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