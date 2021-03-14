Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi, yurtdışında da yankı uyandırdı! Ekonomide yeni rota

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomi Reformları”nın, finansal piyasalardan reel ekonomiye, sermaye piyasalarından hanehalkına yönelik tüm alanlara dönük kapsamlı ve detaylı bir değişikliğe işaret etmesi ile ekonomide yeni rota belirlendi.

Elvan liderliğinde hazırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Makroekonomik alanda “kamu maliyesi”, “fiyat istikrarı”, “finansal sektör”, “cari açık”, “istihdam” ve “yapısal politikalar” başlıklarını kapsayan reformlar; yapısal alanda ise “kurumsal yönetişim”, “yatırımların teşvik edilmesi”, “iç ticaretin kolaylaştırılması”, “rekabet” ile “piyasa gözetimi ve denetimi” temelinde oluşturuldu.

Güven tazeleyecek

Uzmanlar, açıklanan reform paketinin çok kapsamlı ve detaylı olduğuna işaret ederek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırdığını söyledi. Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, sermaye piyasalarından finansal piyasalara, özelden kamuya ve tüm hane halkına kadar beklenenin ötesinde adımların da atıldığına işaret etti. Uzmanlar ayrıca, yeni oluşturulacak kurullar ile denetimin daha sıkı olacağı mesajı verildiğine dikkati çekerek, bununla birlikte şeffaflığın ve hesap verebilirliğin de artacağını vurguladı.

“Düzenleme dar gelirli esnafı ziyadesiyle memnun edecektir”

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, Ekonomi Reform Paketi içerisinde yer alan küçük esnafa yönelik yapılan düzenlemenin, dar gelirli esnafı ziyadesiyle memnun edeceğini vurguladı. “Esnaf açısından dikkate değer olan, basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulup beyan yükümlülüklerinin kaldırılacak olması, fevkalade güzel bir gelişmedir.” değerlendirmesinde bulunan Özgenç, bununla birlikte bazı konuların uygulamasının nasıl olacağının henüz belli olmadığını, bu nedenle söz konusu düzenlemenin uygulamada görülmesinin gerektiğini kaydetti.

“İvedilikle hayata geçmesi için her türlü desteğe hazırız”

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nde istihdamı artırmaya yönelik maddelerin dikkati çektiğini belirterek, “Ekonomi Reform Paketi’nin ivedilikle hayata geçmesi için her türlü desteğe hazırız.” ifadesini kullandı. Yenigün, paketteki istihdamı artırmaya yönelik maddelere dikkati çekerek, şunları kaydetti: “İstihdamın artırılması çabalarına, atılacak ilave adımlarla yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında katkı sağlamaya hazırız. Bu anlamda sektörümüzde büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Kamu alımlarında istisnaların azaltılması, ayrıca şeffaflık ve öngörülebilirliğin artırılması hususlarına yer verilmesi önemlidir. Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği daha da artıracak adımlar olumlu değerlendirilmektedir.”

“Ekonomi dört ana direk üzerinde büyüyecek”

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, “Reform paketi kapsamında ekonomimizi dört ana direk üzerinde, yani yatırımüretim-istihdam-ihracat temelinde büyütme hedefi ortaya koyuluyor. Bu, yerli ve milli ekonomimizin yeni yatırımlarla nitelikli büyümesinin de önünü açacaktır diye düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Meyvelerini yakında verecek

Küçük işletmeler açısından rahatlatıcı adımlar atılmasının, millete ciddi bir destek sağlayacağını aktaran Bulut, şunları kaydetti: “Pandemi sürecinde küresel ekonomik küçülmeye karşın, Cumhurbaşkanımızın etkili liderliği sayesinde 2020 yılında Türkiye yüzde 1,8 büyüdü. G20 ülkeleri arasında Çin’den sonra ekonomisini büyüten tek ülke biz olduk. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye’nin nitelikli ve genç insan kaynağı en büyük avantajıdır. Dolayısıyla, üretime dayalı kaliteli büyüme hedeflerine bu avantajı sayesinde rahatlıkla erişebilir diye düşünüyorum. Kamu maliyesinin disipline edilmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, finansal sektörün ciddi düzenlemelerle desteklenmesi, cari açığın düşürülmesi ve istihdamın artırılması yönünde atılacak bu adımların meyvelerini yakın bir gelecekte göreceğiz.”

“Genel olarak ihtiyaçlara yanıt verildiğini görüyoruz”

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da beklentilerinin üzerinde ve detaylı bir çalışma geldiğini, genel olarak ihtiyaçlara yanıt verildiğini söyledi. Kendi gördüğü en önemli reformlardan birinin uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizmasının kurulması olduğunu aktaran Arzova, artık sektörün tek bir merkezde toplandığını ifade etti. Arzova, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilişkili kurum haline getirilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Burada bir özerklik tanınması gündemde ki bu çok değerli. Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırılması ve 18 yaş altındaki çocukların sisteme girebilmesi de yapısal olarak çok önemli olan tasarrufların artırılmasına yönelik önemli bir adım. Enflasyonla mücadelede Erken Uyarı Sistemi, piyasa gözetim ve denetim kurumunun oluşturulması da çok önemli. Öte yandan vergi politikalarında sadeleşme de ihtiyaç duyulan konulardan biriydi” diye konuştu.

“Küresel yarışta Türkiye’nin konumunu güçlendirecek”

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı”nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiği belirterek, ülkelerin rekabetçilik kriterlerinin yeniden tanımlandığı bir dönemde, ülkenin sürdürülebilir büyümesi için küresel yatırım ve ticarette rekabetçiliğini korumasının esas olduğunu vurguladı.

Değerli bir adım

Ekonomi Reform Paketini’ni hızla ilerleyen küresel yarışta Türkiye’nin konumunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Sargın, şunları kaydetti: “Programda, yatırımcılar açısından en temel zemini oluşturan istikrar ve öngörülebilirliğin önceliklendirilmesinin ve buna yönelik makroekonomik ve finansal istikrar tedbirlerinin detaylandırılmasının yatırımcı güvenini güçlendireceği inancındayız. Buna ek olarak, mevcut ve potansiyel yatırımcılar için öncelikli konular olan yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne ve kamu ile özel sektör arasında istişareyi güçlendiren mekanizmaların oluşturulmasını, Türkiye’nin küresel yatırım rekabetçiliğini artıran, değerli bir adım olarak görüyoruz. Açıklanan programın bir diğer vurgusunun, dünyadaki gelişmelere paralel olarak geliştirilen dijital dönüşüm gündemi olması memnuniyet vericidir. Dijitalleşme, hem mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması, hem de Türkiye’nin her geçen gün büyüyen veri ekonomisinde konumlanması açısından büyük önem taşımaktadır.”

“Büyümenin öne çıktığı bir perspektif var”

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, eskiye nazaran oldukça kapsamlı bir açıklama yapıldığını ifade ederek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme ve dönüşümün hedeflendiğini söyledi. Büyümenin biraz daha öne çıktığı bir perspektif gördüğünü aktaran Aslanoğlu, “Makro hedefler; enflasyon, cari denge, bütçe dengesi ve istikrarlı büyüme olarak ortaya konuluyor. Altta da mikro bazlı önlemler var. Burada vergi sisteminde istisnalar ve sadeleştirmeler ile sermaye piyasasına ilişkin düzenlemeler öne çıkıyor” dedi.

Uygulumada ilerleme kaydediliyor

Kamuda 3 ayda bir sonuçların kamuoyuyla paylaşılacak olmasının da şeffaflık açısından önemine dikkati çeken Aslanoğlu, bundan sonraki süreçte ise en önemli şeyin izleme olacağını vurguladı. Aslanoğlu, “Türkiye’nin hayata geçirmeyi düşündüğü reformlarla ilgili uygulamada ilerleme kaydediliyor, uygulamada bunlar görülürse yatırımlar açısından kıymetli olur. Bu anlamda geçen haftaki hukuka yönelik reformlar, gerek bu hafta açıklanan ekonomide yapısal tarafa ilişkin atılması gereken adımlara ilişkin somut gelişmeler olursa, yatırım çekilmesi açısından daha somut bir gelişme olacaktır. Türkiye zaten iş yapma ortamı olarak ilerleme kaydeden bir ülke ama sadece risklerini azaltması gerek” şeklinde konuşmasını tamamladı.