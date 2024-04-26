Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelenme sebebi ortaya çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin iptal edilmesinin nedeni ortaya çıktı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaretin programların uyuşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir” dedi.
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