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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelenme sebebi ortaya çıktı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelenme sebebi ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:05:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelenme sebebi ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin iptal edilmesinin nedeni ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaretin programların uyuşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir” dedi.

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