Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi!
Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapmayı planladığı ziyaretin Ankara'nın talebiyle ertelendiğini duyurdu.
Reuters haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmeyi ertelediğini söyledi.
Haberde yakın zaman içinde yeni bir tarihin belirleneceği belirtildi.
Reuters'ta açıklamasına yer verilen ve ismi açıklanmayan ABD’li bir yetkili, Türkiye ve ABD arasındaki görüşmenin daha önce resmi olarak duyurulmadığını ifade etti.
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