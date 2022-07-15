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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajında ekonomi vurgusu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajında ekonomi vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ekonomiye yönelik mesajlar vererek, "Türkiye'nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 12:22:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceği söyleyen Erdoğan, ''Elbette en büyük etkisini hayat pahalılığı olarak hissettiğimiz sıkıntılar da yaşadık. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aşacak güce, imkana, iradeye, kararlılığa sahibiz'' dedi.

Erdoğan, enflasyonun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, ''İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı konuşmasında 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası bir sembol olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

''Artık Türkiye tarihi; demokrasimizin rüştünü ispat etmesi ve milli iradenin gücünün tereddütsüz anlaşılması bakımından 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak iki dönem halinde incelenecektir. Darbe girişimi sırasında maşalarıyla uğraştığımız mücadelenin asıl büyük cephelerini sonrasındaki meydan okumalarımızla aştık.''

Terörle mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini de vurgulayan Erdoğan, ''Sadece FETÖ'cü hainleri değil, tıpkı diğer terör örgütlerinin mensupları gibi onları da üstümüze salan güçlere cevabımızı geri çekilerek değil, ileriye atılarak verdik. Yaptığımız harekatlarla terör örgütlerini saldırılarını kendi topraklarımızda karşılamak yerine sınırlarımız ötesine çektiğimiz bir çizginin gerisine hapsettik.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Neron11

Bir işçi emeklisi olarak hükümetten memnun değilim, emekliyi perişan etti bu hükümet, sözde enflasyona ezdirilmeyen bu kesimin maaaşı asgari ücret karşısında güneşte kalan kar topu gibi eridi gitti, satın alma gücü kayboldu, hükümetin tek şansı karşısına adam gibi bir adayın çıkmaması, yoksa kimse oy vermezdi erdoğana.
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