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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Gülbin Tosun'a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sert tepki gösterdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Gülbin Tosun'a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-07-22 23:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Gülbin Tosun'a RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sert tepki gösterdi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden, Now Tv spikeri Gülbin Tosun'a sert tepki gösterdi.

AK Parti tarafından hazırlanan ve sayıları kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılmasını öngören 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken kamuoyundaki tartışmalar da sürüyor. 'Köpek' tartışmasına son dahil olan isim ise Now Tv haber spikeri Gülbin Tosun oldu.

'AYAKLANMA' TEHDİDİ

Gülbin Tosun sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak onlarca çocuğun canına mal olan 'köpek' terörü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik adeta bir tehdit açıklamasında bulundu. X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Tosun, 'ayaklanma' tehdidi yaptı. Tosun "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN SERT TEPKİ: HADDİ DEĞİLDİR!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına ilişkin, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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Şahin, “Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir” ifadelerini kullandı.

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