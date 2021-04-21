Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Engin Altay masuma yattı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuk olduğu programda yaptığı skandal konuşma üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı arıcılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Altay hakkında soruşturma başlatılırken, Altay da kendini savunurken bir kez daha dibe battı.

Altay, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile ilgili sözlerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çarpıtıldığını belirterek, “Söylediklerimde sayın Erdoğan’a yönelik bir saldırı yok. Belli ki Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş, trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine sosyal medya hesaplarımdan videoyu izlemesini tavsiye ediyorum. Millete söyleyecek sözü kalmayanlar, çarpıtma ve yalanlarla algı oluşturmaya çalışıyor. Troll aklı sarayı ve AKP’yi esir almış” dedi.

"Ben de yargıya taşıyacağım"

Altay, "Sayın Erdoğan bir de suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet soruşturma açmış, RTÜK te derhal konuyu gündemine almış. Erdoğan’ın talimatı üzerine devlet tüm gücüyle saldırıyor. Vız gelir tırıs gider. Suç duyurusunda ‘Amiraller Bildirisi’ne de atıf yapmışlar. Darbe girişimi yaftalaması peşindeler. Bu çamur tutmaz. Ortada bir darbe bir çağrısı, darbe girişimi yok. Tek adam rejiminin ekonomiyi batırmasının ardından, sürekli gündeme getirilen bir darbe simsarlığı var. Darbe söyleminden rant devşirme, oy devşirme çabası var. Erdoğan’ın tehdit ve hakaretlerini aynen iade ediyorum. Bana yapılan hakaretleri, ben de yargıya taşıyacağım. Biz milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz.” dedi.

Skandal açıklamalarda bulunmuştu

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinin dine karşı uyguladığı politikaları değiştirerek demokratik adımlar atmasını taviz olarak değerlendiren Altay, tepki çekecek bir benzetme yaptı. Altay'ın canlı yayında kullandığı ifadeler şöyle:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin, benzemesin."