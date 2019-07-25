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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en çok konuşan 10 ülke belli oldu

Yapılan inceleme sonucu dünya genelinde Başkan Erdoğan'a haberlerinde en çok yer veren 10 ülke belirlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en çok konuşan 10 ülke belli oldu

Dünya üzerindeki ülkelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu. Dijital medya incelemesinde, Erdoğan'ı en çok haber yapan ülkenin 25 bin 884 adetle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğu tespit edildi.

Ajans Press, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya medyasındaki karnesini çıkardı. Ajans Press'in Nisan-Temmuz ayları arasında, dünya medyasında gerçekleştirdiği incelemeye göre, toplam 147 ülkede Erdoğan hakkında 211 bin 813 internet haberinin yer aldığı belirlendi. Erdoğan'ın 25 bin 884 internet haberiyle en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşulduğu görüldü.

ABD 25 bin internet haberiyle zirvede

Gerçekleştirilen dijital medya incelemesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en çok haber yapan ülkenin 25 bin 884 adetle ABD olduğu tespit edildi. Erdoğan'ın en çok konuşulduğu ikinci ülke 21 bin 730 internet haberiyle Almanya oldu. Birleşik Krallık 5 bin 139 haberle üçüncü sırada yer alırken, Fransa 3 bin 106 haberle dördüncü, Vietnam 2 bin 380 haberle beşinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı hakkında en çok haber yaparak ilk beşi takip eden ülkeler ise, 2 bin 120 haberle Hindistan, bin 941 haberle Endonezya, bin 923 haberle Kanada, bin 920 haberle İsviçre ve bin 893 haberle Avustralya olarak sıralamada yer aldı.

En fazla haber haziranda

Dünya medyasında, Nisan- Temmuz periyodunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında en çok haber 4 bin 976 adetle 24 Haziran'da çıktı. Aynı dönemde Erdoğan hakkında çıkan haberlerde, en fazla kullanılan anahtar kelimenin Türkeyi ve İstanbul olduğu tespit edildi.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Dijital medya incelemesi
  4. ABD
  5. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  6. Ajans Press
  7. Almanya
  8. Birleşik Krallık
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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