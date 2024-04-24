Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Burada konuşan Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kız çocuğu, Erdoğan'ın ve annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti. Lösemiyi atlatan kız çocuğunun kulağına eğilen Başkan Erdoğan, "Durumunu benim doktorumla da takip edelim" dedi.