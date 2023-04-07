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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecekler! AK Parti'den DSP'ye teşekkür
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecekler! AK Parti'den DSP'ye teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-04-07 21:31:00 - 2023-04-07 21:34:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecekler! AK Parti'den DSP'ye teşekkür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’a teşekkür etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’a teşekkür etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a ve değerli parti yöneticilerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini açıkladıkları için teşekkür ederiz. Yüce Meclis’te demokratik sol siyasetin, Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini savunan sesi duyulacak” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Çok şükür DESEPE miz AKEPE mize destek verdi. Artık kimse tutamaz reisimizi. bir tarafta Hüdapar bir tarafta DSP , arkamızda Bahçeli Hanımefendi. İşte kalite İşte vizyon Rabbül Alemin .

Telkadayıf

Allah razı olsun fakat dsp aynı fikirde değil maşAllah Hamdolsun
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