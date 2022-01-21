Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ifadelerle hakaret etmişti! RTÜK'ten Sedef Kabaş kararı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1 canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan İletişim Uzmanı Sedef Kabaş'ın sözleri hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

'İlk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir'

Twitter hesabından açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

TELE 1'de Uğur Dündar'ın moderatörlüğündeki "Halk Arenası" programında konuşan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak çirkin ifadelerle hakarette bulunmuştu.

Kabaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olduğu programda, şunları söylemişti:

Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan, dönüp siyasi hayatına baksa, bu toplum kendisine çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok oy verdi.

Çok meşhur bir söz vardır, 'Taçlanan baş akıllanır' diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır, hadi onu söylemeyeyim, 'büyükbaş hayvan' diyeyim. 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur' denir. Yani tam tersini ifade eder.