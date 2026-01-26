Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklerken görüntülenmişti! İbrahim Tatlıses’in korumasından sert müdahale

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in tekerlekli sandalyedeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Tatlıses'in tekerlekli sandalyesiyle bir restorana girişi sırasında kayda alındığını fark eden koruması, görüntü alan kişiye müdahale ederek kayıtların silinmesini istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dün Aydın'da tekerlekli sandalyesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken görüntülenmişti.

Tatlıses'in bir restorana da tekerlekli sandalye ile gelişi girişi sırasında yaşananlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

RESTORANA DA TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Tekerlekli sandalyesiyle restorana giren İbrahim Tatlıses'in, mekanda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmesine, sanatçının koruması sert şekilde müdahale etti. Görüntü alınmasını istemeyen koruma, video çeken kişinin üzerine doğru yöneldi.

"O GÖRÜNÜTÜYÜ SİL"

O anlara yansıyan görüntülerde, korumanın kayıt yapan kişiye "O görüntüyü sil!" diyerek uyarıda bulunduğu duyuldu. Müdahale sırasında ortamda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

"İMPARATOR HOŞ GELDİN" SÖZLERİ DUYULDU

Paylaşılan görüntülerde, çevrede bulunan bir kişinin Tatlıses'e hitaben "İmparator hoş geldin" dediği de net şekilde duyuluyor. Bu sözler sosyal medyada dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Olayın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar korumanın müdahalesini sert ve gereksiz bulurken, bazıları ise Tatlıses'in sağlık durumu ve özel hayatının korunması gerektiğini savundu.