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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in yüz ifadesi viral oldu!
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in yüz ifadesi viral oldu!

Astana Üçlü Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir süre ayakta bekleyen Rusya Devlet Başkanı Putin'in gergin yüz ifadesi sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 23:04:00 - 2022-07-19 23:16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, görüşme öncesi yaklaşık bir dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bu sırada sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin yüz ifadesi kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Tahran Uluslararası Konferans Salonu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce giden Putin, yaklaşık bir dakika beklemek zorunda kaldı.

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken gerildi

Bu süreçte yanındaki sandalyeleri ve duvarları inceleyen Putin'in gergin olduğu anlar kameraya yansıdı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesiyle gergin havanın dağıldığı görüldü.

 

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