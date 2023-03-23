Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

NVT canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

YÖK'e gerekli talimatları verdik. YÖK'te yüz yüze eğitimle alakalı nasıl Covid'de 2 sene sürdü. Online sistemle işi götürdük. İnşallah uzun süre olmayacak ama şu anda online sistemle biraz devam edelim. Şu anda KYK çok işimizi görüyor. Yurtlarda bir güven var. Osmaniye'de yurda gittim, baktım vatandaşlarım yerleşmişler. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Onlarla oturduk yemeğimizi yedik. Vatandaşla sohbetimde baktım güven var. Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitimle yüz yüze harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirecektir. Gereken adımların atılmasını sağlayacağız. Yüz yüze ile online mukayese edilemez. Türk Devletleri Teşkilatı ile artı yek vücud olduk. Onların sıkıntısında yanlarında olduk. Bizde sıkıntı olunca onlar bizim yanımızda oldu. Yaraların sarılmasına kadar kardeş ülkelerin desteğini gördük. Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız. Başta Azerbaycan olmak üzere Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan sağ olsun hepsi de geldiler. Buradaki çalışmaları aynı heyecanla takip ettiler.