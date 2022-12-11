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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'ı titretecek sözler: 'Atina'yı vurur' diyor! Vuracak tabi...
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'ı titretecek sözler: 'Atina'yı vurur' diyor! Vuracak tabi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ı ürkütecek bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 21:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'ı titretecek sözler: 'Atina'yı vurur' diyor! Vuracak tabi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ı titrecek sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katıldı.

Gündeme ilişkin değerkendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Tayfun füzesiyle Yunanistan'a mesajı verdi.

Başkan Erdoğan açıklamasında "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi. Sen rahat durmazsan vuracak tabi. Sen ABD'den adalara şurada buradan bir şey almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak. " ifadelerini kullandı.

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