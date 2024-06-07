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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 20:53:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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