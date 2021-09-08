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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni öğretmen ataması müjdesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni öğretmen ataması müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" ifadeleriyle müjdeyi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 20:33:00 - 2021-09-08 20:40:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni öğretmen ataması müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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