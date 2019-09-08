0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda, “Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan, gelişme yolunda önemli mesafe kat eden ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir” dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda, “Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan, gelişme yolunda önemli mesafe kat eden ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


"Kalkınma ve ilerleme yolunda, Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan, gelişme yolunda önemli mesafe kat eden ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarının artırılması, eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak eğitim anlayışının yenilenmesi elzemdir. Özellikle son dönemde hayata geçirilen uzun vadeli politikalar ve verilen büyük emekler sonucunda eğitim alanında ulaştığımız seviye memnuniyet vericidir. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra, gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Tüm çocuk ve gençlerimizin fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim olanaklarından faydalanabilmesi için çalışmaya, özel sektör temsilcilerinin ve hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle, eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştirmeye, bu alanda yeni reformlarla günün ihtiyaçlarına uyum sağlamaya devam edeceğiz. Başta ailelerimiz olmak üzere, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve eğitim camiasının tüm mensuplarının hedeflerimize ulaşma yolunda, devletimize destek vermeleri ve güç birliği yapmaları bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romanyalı turist denizde boğuldu
    1. Romanyalı turist denizde boğuldu
    2. Kahta’da yaz spor okulları sona erdi
    3. Gümüşhane-Bayburt Havalimanında..
    4. Su kesintisi yapılacak
    5. Sakarya'da ceset bulundu
    6. ‘Esas hasta benmişim’
    7. Sahabe Safvan Bin Muattal’ı anma..
    8. Tarihi Ulucami’de restorasyon devam..
    9. Bangladeş'te yıldırımlar 7 ayda 246..
    10. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    11. "Yerel yönetimler yerelin sorunlarıyla..
    12. Alkollü sürücü bir çocuğun hayatını..
    13. İslâm düşmanlarının faaliyetlerine..
    14. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu..
    15. Filistin'de okuma yazma bilmeyen oranı..
    16. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    17. Eşinden boşandı, sıfırdan başladı,..
    18. Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı
    19. Ailede hukuk
    20. MSB: “İlk müşterek kara devriyesi..
    21. Türkiye’den sel mağduru Sudan halkına..
    22. Sakarya sahillerinde yaz sezonu sona..
    23. “Devrimci” Erdoğan!!
    24. MHP Lideri Bahçeli, Söğüt’te önemli..
    25. ABD ile ilk ortak kara devriyesinin..
    26. Kazada ölen milli futbolcu son..
    27. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    28. Başkan Oprukçu’dan yeni eğitim ve..
    29. HDP, Yenikapı tiyatrosuyla yırtar mı?
    30. Mardin'de sıcak çatışma...
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'