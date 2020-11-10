Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'vesayet' çıkışı: Dediğini yapsaydık milletimizin yüzüne de bakamazdık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 10 Kasım programında konuştu. Erdoğan konuşmasında "Milletin değil vesayetin dediğini yapsaydık bu sıkıntıları yaşamazdık ama milletimizin yüzüne de bakamazdık" ifadelerine yer verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'inci yıldönümünde yad ediyoruz. Kurucu kadronun her birini de şükranla anıyoruz. 1000 yıldır bu toprakları vatanımız olarak muhafaza etmek için kan ve ter dökmüş kahramanlarımıza rahmet diliyorum.

Bu tür yıldönümlerini nereden nereye geldiğimizi ve nereye gittiğimizin muhasebesi olarak görüyorum. Bu tür büyük muhasebelerin gelecekteki hedeflerin hazırlıkları olduğuna inanıyorum. 2053 ve 2071'i bunun için önemsiyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in arzu ettiği şekilde yürütüyoruz. ilim ve akıl yolunda giderek, hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle içini boşaltanları milletimize havale ediyoruz.

"Vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi hedefleriyle buluşturduk"

Kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi, batının kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi hedefleriyle buluşturduk. Ülkenin imkanlarını küçük bir azınlığın hevesleri yerine milletin istek ve ihtiyaçları için seferber ettik. Bu mücadele kolay olmadı. Yıllarca bu ülkeyi siyasi ve ekonomik bir avuç elit eliyle babalarının malı gibi kullanmış alışmış olanlar vardı. Türkiye'nin son 18 yılında yaşananlara bir de bu gözle bakmak gerek. Vesayetin sinsi oyunlarını, terör eylemlerini, darbe girişimlerinin gerisinde hep bu kavga vardı.

"Bunları söylerken hep samimiydik"

Türkiye 1 asır önce başlattığı istiklal harbini daha güçlü şekilde yürüttüğü için böyle alçakça kuşatmaya maruz kaldı. O dar sınırların içinde kalsaydık, milletin değil vesayetin dediğini yapsaydık bu sıkıntıları yaşamazdık ama milletimizin yüzüne de bakamazdık. Demokrasi ve kalkınma yolunda verdiğimiz mücadelenin en büyük destekçisi milletimiz ta kendisidir. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan parçalanmayacak derken hep samimiydik.

Milletimize verdiğimiz her sözü inanarak ifade ettik. Bu sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Bugün Türkiye sadece sınırları içinde değil, sınırları dışında da güç ve umut kaynağıysa bunu verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Ülkemizin nüfusu 13 milyonda 83 milyona çıktı. İlk orta, lise ve yükseköğrenimdeki okul sayımız 5 binden 88 bine, öğretmen sayımız 12 bin 400'den 1 milyon 143 bine ulaştı. Doktor sayımız 1000'den 174 bine, hastane yatağı 10 binden 251 bine yükseldi.