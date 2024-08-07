  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması! 'Takdirle karşılıyorum'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması! 'Takdirle karşılıyorum'

Yeniakit Publisher
2024-08-07 20:22:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması! 'Takdirle karşılıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda yaptığı konuşmada Filistin tavrı yüzünden Venezuela'yı takdirle karşıladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nicolas Maduro arasındaki görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Venezuela’daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela’daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

Maduro'dan Elon Musk'a hodri meydan! 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım!'
Maduro'dan Elon Musk'a hodri meydan! 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım!'

Dünya

Maduro'dan Elon Musk'a hodri meydan! 'Kavga mı istiyorsun? Ben hazırım!'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Venezuela'da iç savaş! Yerli ve milli Maduro'nun zaferi kudurttu!
Venezuela'da iç savaş! Yerli ve milli Maduro'nun zaferi kudurttu!

Dünya

Venezuela'da iç savaş! Yerli ve milli Maduro'nun zaferi kudurttu!

Adam gibi adam Maduro'ya büyük şok! Bunu yaptığı için utansın mı yahu?
Adam gibi adam Maduro'ya büyük şok! Bunu yaptığı için utansın mı yahu?

Medya

Adam gibi adam Maduro'ya büyük şok! Bunu yaptığı için utansın mı yahu?

Maduro'dan Elon Musk'a: Seninle hesaplaşacağız
Maduro'dan Elon Musk'a: Seninle hesaplaşacağız

Gündem

Maduro'dan Elon Musk'a: Seninle hesaplaşacağız

Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!
Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!

Dünya

Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan AB'ye tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23