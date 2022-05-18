Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: İstihbaratçı artığı siyasetçiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizdeki yabancı düşmanlığına ilişkin gelişmelere değinen Erdoğan, göçmenlere yönelik ırkçı ifadeleri ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, sert sözlerle eleştirdi.

Konuşmasında isim kullanmayan Erdoğan, "Suriyeli sığınmacılar tartışması kirli bir planın parçasıdır. Hiçbir değeri olmayan istihbaratçı artığı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyoruz." dedi.

'İstihbaratçı artığı siyesetçiler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ırkçı Ümit Özdağ'a yönelik eleştirisinde, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve ülke gündeminde koparılan fırtına yakından ilişkilidir. İstihbaratçı artığı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarını anlıyoruz, onların görev emri bu. Bizi asıl endişelendiren CHP'nin başındaki zatın aynı küçük siyaseti, ülkede kin ve nefret tohumları atması pahasına sürdürmesidir. Bize sığınan tüm mazlumların haklarını savunmayı bir medeniyet ve tarih sorumluluğu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.