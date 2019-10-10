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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta Uğur Dündar, Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil gibi isimlerin 'Barış Pınarı Harekatı'na dair destek mesajları hakkında "Bundan çok mutlu olurum, bu, milli birlik durumudur' cevabını verdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 07:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması

Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Muharrem İnce gibi isimlerin destek tweetleriyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Bu, milli birlik durumudur"

"Bundan çok mutlu olurum. Bu milli birlik durumudur. Bu ülkenin 82 milyonu böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak? 82 milyondan kendini tecrit edecek, olsa olsa terör örgütleri olur. Siyasette de terör örgütlerine sırtını dayayanlar bu işin dışında olur."

Ne demişlerdi?

Barış Pınarı Harekatı hakkında Trump'tan ve ABD'li diğer bazı isimlerden gelen tehdit mesajları sonrası, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Muharrem İnce gibi isimlerden Erdoğan'a destek gelmişti.

Yılmaz Özdil attığı tweette Muharrem İnceifadesini kullanırken, Muharrem İnce"Trump’ın yaptığı açıklamalar hepimize karşı yapılmış açıklamalardır. Uluslararası ilişkilerde bu tür ilişki biçimlerine ve tehditlere yer yoktur. 10 bin km öteden gelip Irak’ı, Suriye’yi mahvettiniz. Tehdit etiğiniz ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir, haddinizi bilin!" demişti.

Uğur Dündar ise, Twitter hesabından, Trump'ın tweetlerine işaret ederek "Bu tweet sağlıklı kafa yapısının ürünü olamaz. Türkiye'yi alenen tehdit eden bu adama gereken yanıtın en kısa sürede ve gereken sertlikte verileceğini düşünüyorum.. Hepimiz T.C.yönetiminin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başka Türkiye yok!" mesajını paylaşmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 07:37
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yılmaz Özdil
  3. Uğur Dündar
  4. Muharrem İnce
  5. Sırbistan

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