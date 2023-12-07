Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği o an kendisine Türkçe seslenerek “Hoş geldiniz” diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek “Hoş geldiniz” diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı.
Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hoş geldiniz” diyen gazeteci Manolis Kostidis’e “Hoş bulduk, nasılsınız“ şeklinde cevap verdi. Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Başkan Erdoğan' dan savaş uçağı Eurofighter Typhoon ve F-16 için alternatif açıklaması! Belli oldu
Ekonomi
Almanya, Türkiye'den alüminyum külçe ithal etmek istiyor: Türkiye ekonomisi için milyar dolarlık yatırım çekebilir
Teknoloji
BAYKAR'dan Bayraktar TB2 SİHA teslimatı: O ülke harekete geçti! AKINCI TİHA’dan bir ilk! İHA-122 Füzesi atışı