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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-07 18:33:00 - 2023-12-07 18:40:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği o an kendisine Türkçe seslenerek “Hoş geldiniz” diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek “Hoş geldiniz” diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı.

Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hoş geldiniz” diyen gazeteci Manolis Kostidis’e “Hoş bulduk, nasılsınız“ şeklinde cevap verdi. Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.

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