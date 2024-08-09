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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kulüplere tarihi çağrı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kulüplere tarihi çağrı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 19:32:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kulüplere tarihi çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Futbola kavga ve ideoloji girmemeli. Futbola kavganın girmesi sporun ruhuna ihanettir. Herkesin tuttuğu bir takımı, oyununa hayranlık duyduğu bir oyuncusu vardır. Ama hiçbiri ülkemizin huzurundan daha önemli değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"YENİ BİR SOLUK KAZANDIRACAK"

Üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü akademimiz futbola yeni bir soluk kazandıracak.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi teşvik ettik. Her türlü ihtiyaçlarından kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da hakkaniyetli çizgimizi koruyacağız.
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Spordaki başarılar bizim için önemli. Kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı veren herkesi destekledik.

Futbolu tutkuyla takip eden, düzenli spor yapan bir Cumhurbaşkanıyım. Ülkemizin sporda başarılarının artmasına büyük önem veriyorum. Bütün kulüplerimizin başarılarıyla gurur duyuyorum.

"FUTBOLA KAVGA VE İDEOLOJİ GİRMEMELİ"

Futbola kavga ve ideoloji girmemeli. Futbola kavganın girmesi sporun ruhuna ihanettir. Herkesin tuttuğu bir takımı, oyununa hayranlık duyduğu bir oyuncusu vardır. Ama hiçbiri ülkemizin huzurundan daha önemli değildir.

Sporun birleştiren, birliğimizi perçinleyen ruhuna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Milyonların ilgiyle takip ettiği sporcularımızın da gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI DONATTIK"

38 stadyum inşasını tamamladık. 277 olan stadyum sayımızı 346'ya yükselttik. Spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 442'ye ulaştırdık. Ülkemizin dört bir yanını yüzme havuzları, halı sahalar ve stadyumlarla donattık.

Cumhuriyet tarihi boyunca spora en büyük yatırımı biz yaptık.

Artık 40 sene 30 sene hatta 10 sene öncesinden çok farklı bir yapı var. Ülkemiz futbolunu buna göre uyarlamamız gerekiyor. Meselenin finansal boyutu da geliyor.

"ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMALI"

Futbol endüstrisi hızla gelişiyor. Başarıların kalıcı olması için zihniyet değişikliği yapılmalı.

Kulüpler uzun vadeli düşünmeli. Ağır mali yük altına girerek verimsiz harcamalar yapılıyor.

Arda Güler tüm kulüplerimize örnek.

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Yorumlar

Abdullah

Taraftarların hepsi AKPye kaşı birleşti. Futbolun birleştirici özelliği var.
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