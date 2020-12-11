Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın onayladığı yaptırım kararına tepki: Böyle bir olay NATO üyesi bir ortağa saygısızlıktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın onayladığı yaptırım kararına "Böyle bir olay NATO üyesi bir ortağa saygısızlıktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın onayladığı yaptırım kararına tepki gösterdi.
Erdoğan, "Böyle bir olay NATO üyesi bir ortağa saygısızlıktır" dedi.