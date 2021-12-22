Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat üstüne tokat! Piyasalara güven verecek bir mesaj daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyasalara güven verecek bir mesaj daha paylaştı.

"Döviz kurunu, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program etkisini göstermiştir." ifadelerini kullanan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Altını çizerek söylüyorum: Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz. Varacağımız yer, hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişimler göreceği bir yerdir."