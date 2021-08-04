Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THK hakkındaki iddialara yanıt

Başkan Erdoğan, canlı yayında ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili soruları yanıtlıyor.

Erdoğan THK hakkındaki iddialara yanıt verirken, ''Bunlar Türk Hava Kurumu'na talip olmuşlar. Peki buradaki uçakların şu anki durumu nedir? Uçaklar pert olmuş halde. Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette. Bir de çok amaçlı uçaklardan almamız söz konusu. Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır." ifadelerini kullandı.

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