Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkan Yardımcısı Münevver Yazgan’ın ailesine taziyelerini iletti.14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:44
SEZAİ ERHAN / YENİAKİT- Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkan Yardımcısı Münevver Yazgan’ın annesi Emine Velioğlu ile telefonla görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume Münevver Yazgan’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Ayrıca, Yazgan ailesine AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ile AK Parti Malatya Milletvekilleri de taziyede bulundu.
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