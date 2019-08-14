Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkan Yardımcısı Münevver Yazgan’ın ailesine taziyelerini iletti.

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT- Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkan Yardımcısı Münevver Yazgan’ın annesi Emine Velioğlu ile telefonla görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume Münevver Yazgan’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ayrıca, Yazgan ailesine AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ile AK Parti Malatya Milletvekilleri de taziyede bulundu.

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