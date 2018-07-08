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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Tren kazası hepimizi derinden üzmüştür. Kaza her boyutu ile soruşturuluyor" dedi.

08 Temmuz 2018 Pazar 22:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu’da meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 22:36
  1. Tekirdağ
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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