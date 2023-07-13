Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı paylaştı.
Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.
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