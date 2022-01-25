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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Bakanlar İstanbul'a geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Bakanlar İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı, İstanbul'a geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 00:50:00 - 2022-01-25 00:58:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Bakanlar İstanbul'a geliyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. Vatandaşlar yollarda kalırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlarca istifaya çağrılıyor.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı, İstanbul'a geliyor.

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