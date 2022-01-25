Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Bakanlar İstanbul'a geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı, İstanbul'a geliyor.
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. Vatandaşlar yollarda kalırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlarca istifaya çağrılıyor.
Öte yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı, İstanbul'a geliyor.