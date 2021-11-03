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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çıkan asılsız iddialar sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadaki paylaşımlara ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 19:36:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika

Sosyal medya platformlarında kimi zaman asılsız iddialar dolaşıp duruyor. Bu asılsız paylaşımların bir yenisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maruz kaldı. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialara ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan suç duyurusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" etiketleri altında hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denildi.

 

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