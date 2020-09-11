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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya paylaşımı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya paylaşımı

Erdoğan, geçmiş yıllarda yaptığı "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" açıklamasına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:50:04 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya paylaşımı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi.

Paylaştığı videoda Erdoğan'ın "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz." ifadeleri yer alıyor.

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