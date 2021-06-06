  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
HDP'ye yeni kapatma davası! 500 isim için flaş talep
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika LGS mesajı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika LGS mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birazdan yapılacak LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız. Başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 09:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika LGS mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için bir mesaj yayınladı.

Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Sevgili genç kardeşim,

Birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin.

Değerli velilerimiz, Evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay