Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle enflasyonu dize getireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.10'da başlayan kabine toplantısı sona erdi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yanı sıra ekonomide Orta Vadeli Program ile yapısal reformlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

'Depremzedelerimize yeni evlerine kavuşma sevincini yaşatacağız'

"Yerinde Dönüşüm projesine Hatay'daki başvuruların sayısı 86 bini geçti. 50 bin konutun inşası sürüyor. İnşallah yakında temel atmanın yanı sıra açılış törenleriyle birlikte depremzedelerimize yeni evlerine kavuşma sevincini yaşatacağız."

Yeni anayasa mesajı

"Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarıp sivil anayasayla buluşturma çalışmamıza meclis açılınca ittifaklarımızla başlayacağız."

Putin ile verimli bir görüşme yaptık. Rusya Ukrayna savaşının sürdüğü pek çok insani gündemin masada olduğu bir dönemde bu görüşmenin takdir edildiğini düşünüyorum. Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz.

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'Kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor'

Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı.

Deprem felaketine rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlamıştır. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan, yatırım, istihdam, ihracat ile ülkemizi büyütme hedefine doğru yürüyoruz. Kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ama her seferinde eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz.

'Yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak'

"Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısıyla güçleneceğiz. Yeni adli binalar için ihalelere çıkıyoruz."

'Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz'

"Ülkemiz ekonomisinde son dönemde yaşanan hadiseleri pek az iktisatçı ve ekonomistlere de rastlıyoruz. Türk siyasetinin muhalefet cenahındaki kifayetsiz ama bir o kadar da muhteris iklim maalesef bilim insanlarımızı zehirlemektedir.

Fahiş fiyatlar isteyerek enflasyonla mücadelemize zarar verenleri işte bu zehirli iklim yoldan çıkartmaktadır. Sinsi operasyonların kol gezdiği sosyal medyadan etkilenerek bu furyaya katılanların sayısı da az değildir. Ağustos ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 56'ya yükselmesi daha sıkı yaşamamıza işaret ediyor. Nice badirelerin üzerinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.

Ülkemizde hayat pahalılığının nedenlerine baktığımızda işçilik, ham madde ve kira fiyatlarının öne çıktığını görüyoruz. İzah edilemeyecek fiyat artışları yapıldığını görüyoruz. Yapılan zamlar çalışanların cebine girmeden fiyat artışları ve zamların yapıldığını görüyoruz. Karşımızdaki sorunun ekonomik değil, psikolojik olduğuna işaret ediyor. Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen psikolojik faktörlerle mücadele ediyor, bir yandan da enflasyonu düşürecek adımları atıyoruz. Gereken adımları da atıyoruz. Taşınmaz malların ve ikinci el araçların ticaretiyle ilgili bir düzenleme yaptık. İlan sitelerinde sahte hesaplar üzerinden fiyatları şişirtenleri önlemek için ilanlarda kimlik numarası zorunluluğu getirdik. Bugüne kadar galericilere 250 milyon lira para cezası kesildi. Perakendecilere kesilen cezada 187 milyon lirayı geçti."