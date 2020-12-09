Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Bu görüşmelerde devam ediyor. bu görüşmeler Aile Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren, işçi kesimiyle yürütecekler, bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek. temenni ediyorum ki Türkiye için isabetli bir karar çıkar yolumuza devam ederiz." dedi.

Asgari ücret komisyonun son toplantısıyla kamuoyuna duyrulacak. Resmi olarak asgari ücret zammı henüz belli olmasa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret 3 bin 100 TL, DİSK, 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira, SP, asgari ücret 8 bin lira ve Ahmet Davutoğlu da asgari ücretin net 3 bin 300 TL olmasını talep etmişti.