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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sivas Kongresi" mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır"- "Milletimizin birlik ve beraberlik yolundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği, bağımsızlık yolunda topyekun mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeç olan ve bu yıl gururla 100. yıl dönümünü kutladığımız Sivas Kongresi, vatanımızın makus talihini değiştirmiş, milli mücadelemize yeni bir yön tayin etmiştir"

03 Eylül 2019 Salı 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sivas Kongresi" mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Milletimizin birlik ve beraberlik yolundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği, bağımsızlık yolunda topyekun mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeç olan ve bu yıl gururla 100. yıl dönümünü kutladığımız Sivas Kongresi, vatanımızın makus talihini değiştirmiş, milli mücadelemize yeni bir yön tayin etmiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu'da dağınık bir şekilde mücadele veren dernek ve cemiyetleri, tam bağımsızlık ve özgürlük ülküsü etrafında birleştiren Sivas Kongresi'nin, vatanın işgaline karşı milli iradenin oluşmasında ve bağımsızlığa ulaşılmasında etkin rol oynadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği yönündeki milli iradeyi ortaya koyan hayati kararlar, tam bağımsız Türkiye'nin yolunu açmış, Cumhuriyetimizin kuruluşu açısından da önemli bir zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ve istikbal mücadelemizin tüm adımlarında etkili olmuştur. Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller, Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:10
  1. 4 Eylül Sivas Kongresi
  2. mesaj
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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