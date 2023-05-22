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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-22 21:59:00 - 2023-05-22 22:02:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini destekleme kararı alan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turdaki desteğine ilişkin, "Kendisinin dile getirdiği bazı hususları biz açıklığa kavuşturduk. Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turdaki desteğine ilişkin Erdoğan, "Kendisinin dile getirdiği bazı hususları biz açıklığa kavuşturduk. Bu güç birliğinin milletimizin faydasına olacağını düşünüyorum" dedi.

"Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı"

Sinin Oğan ile aralarında bir pazarlık olmadığını söyleyen Erdoğan, "Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde spekülatif arayışlara girerler. Böyle bir talep olmadı. Afet bakanlığı kurulması gibi tespiti var. AFAD var da bakanlık boyutunda değil. Bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir durum söz konusu. Bunlar ilke olarak üzerinde durulabilir. Bakanlık olarak yarın bir gün gündeme gelebilir. Dernekten başladı AFAD'a dönüştü, şimdi bakanlık da olabilir" diye konuştu.

"450 bin mülteci yurtlarına döndü"

Mülteciler konusunda ise Erdoğan, "Sığınmacılar konusunda briket evlerden başlamak üzere 450 bin mülteci yurtlarına döndüler. Hedefte 1 milyon mültecinin evlerine döneceği bir plan var. Güven ortamı içerisinde ülkelerine dönüşünü sağlama gayreti içinde olacağız" dedi.

Bir diğer konunun Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu konuda da başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı. Bunlar bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir" dedi.
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