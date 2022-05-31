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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara ve alkol zammına ilişkin açıklama! 'Hayret, aç sefil geziyor...'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigara ve alkol zammına ilişkin açıklama! 'Hayret, aç sefil geziyor...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alkol ürünleri ile sigaradaki zamlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, sigara ve alkol almak da diretenlere hayret ettiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:09:00 - 2022-05-31 20:27:05

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlediği Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuştu.

'Hayret...'

Stajyer bir doktor, Erdoğan'a, sigaralardaki vergilerin artırılmasının, bırakma yolunda etkili olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç doktor adayına, "Devamlı artırıyoruz. Bundan çok rahatsızlar. Hem sulu da artırıyoruz, hem sigara da artırıyoruz. Fakat hayret, aç sefil geziyor, rakıyı birayı almaktan geri durmuyor. 'Yeter ki alayım' diyor." ifadeleri ile karşılık verdi.

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