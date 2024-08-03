Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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