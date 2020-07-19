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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Gökteke'nin ailesine başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 13:49:02 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Gökteke'nin ailesine başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin ailesine bir başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da görevi sırasında silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Gökteke'nin ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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