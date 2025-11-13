Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için duygulandıran mesaj!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilot için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.
Gündem
