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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine taziye telefonu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:35:16 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine taziye telefonu

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6 Eylül'de şehit düşen Aslan'ın Kocatepe Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti.

Başsağlığı dileyen Gül, taziyelerini sunduğu aileye, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Gül, ziyarette, şehidin babası Reşat Aslan'ı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Görüşmede aileye taziyelerini ileten Erdoğan, "Allah rahmet eylesin. Rabbim inşallah cenneti ve cemaliyle sizleri de buluştursun. Yenge hanıma da başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.


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