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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimleri kazanan ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimleri kazanan ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı seçim zaferi nedeniyle kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:38:00 - 2020-11-10 18:58:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimleri kazanan ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'da yapılan seçimleri kazanarak yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan'dan Biden'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı seçilen Joe Biden’ın seçim zaferini kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Sayın Seçilmiş Başkan, Seçim sonuçlarının, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD arasında iş birliği

Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Erdoğan, "Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum” dedi.

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