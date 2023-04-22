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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sapkınlığa geçit yok! 'Bunlar LGBT'ci'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sapkınlığa geçit yok! 'Bunlar LGBT'ci'

Yeniakit Publisher
2023-04-22 21:42:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sapkınlığa geçit yok! 'Bunlar LGBT'ci'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin teslim törenindeki konuşmasında, aile yapısının korunmasına yönelik önemli mesajlar verdi.

Belpınar köyünde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Ailenin korunmasını amaçladıklarını ve 14 Mayıs'ı da bu kapsamda önemsediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti, LGBT'ye karşı mı? Milliyetçi Hareket Partisi LGBT'ye karşı mı? Cumhur İttifakı LGBT'ye karşı mı? Peki CHP, LGBT'ye karşı mı? İP karşı mı? Bunun yanında HDP karşı mıdır? Bunlar LGBT'ci. Bunlar bizim kutsal aileler yapımıza karşı.

İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. 14 Mayıs LGBT'cilere, kadına şiddetin yanında olanlara ders verme günü olacaktır. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi milletimizle aynı istikamete bakarak, aynı hassasiyetleri paylaşarak aynı amaçla yol yürüyerek kazandık. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde de milletimizle birlikte zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi beraberce ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılını beraberce inşa edeceğiz.

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