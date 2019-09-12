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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir."

12 Eylül 2019 Perşembe 11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" anlayışıyla zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi'ninistiklal mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi'nin ardından, kahraman milletimizin azimli ve kararlı mücadelesiyle Cumhuriyetimize uzanan yolda büyük mesafe kaydedilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Millet iradesinin yegane tecelligahı Meclisimizin dünyadaki itibarını artırmıştır"

Sakarya Zaferi'ni, "Nihai zaferden önceki son merhale" olarak nitelendiren Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sakarya Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlık yolundaki ümitlerini canlandırmış, kahraman ordumuza güç vermiş, millet iradesinin yegane tecelligahı Meclisimizin dünyadaki itibarını artırmıştır. Çok çetin şartlar ve imkansızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:13
  1. Sakarya Meydan Muharebesi
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kurtuluş Savaşı
  4. Sakarya Zaferi

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